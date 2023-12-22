Фестиваль мороженого и возложение цветов Петру I перекроют центральные улицы Петербурга

Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая.

В конце мая в Петербурге состоятся Фестиваль мороженого и церемония возложения цветов к памятнику Петру I в честь Дня города. В связи с этим будут перекрыты центральные улицы, пишет "Фонтанка", ссылаясь на комитет по транспорту Петербурга.

С 00:00 24 мая до 22:00 27 мая закроют для автомобилистов площадь Островского и улицу Зодчего Росси. На этот же срок на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова не получится припарковаться.

Кроме того, на Сенатской площади с 9:00 до 11:00 27 мая перекроют движение по Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и по Сенатской площади.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе ограничат проезд по бульвару Новаторов с 20 по 24 мая.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)