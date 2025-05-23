"Компас вкусов России": в Петербурге открылся 29-й Фестиваль мороженого

Сегодня на площади Островского в Петербурге стартовал 29-й ежегодный Фестиваль мороженого. Губернатор Александр Беглов отметил, что праздник стал доброй традицией и важной частью празднования Дня рождения города. В Год единства народов России фестиваль приобретает особое значение: в нём участвуют около 30 предприятий из регионов России и ближнего зарубежья.

На площади организовано более 150 торговых мест. Свою продукцию представляют производители из Петербурга, Москвы, Карелии, Крыма, Ленинградской, Новгородской, Калужской, Московской, Томской, Тульской и Ярославской областей, а также из Беларуси и Казахстана.

Ключевым арт-объектом фестиваля стал "Компас вкусов России" — большая декоративная конструкция, разделённая на 12 секторов, каждый из которых символизирует гастрономические особенности разных регионов.

По традиции фестиваль станет территорией добрых дел. Социальные учреждения получат сертификат на тысячу порций мороженого. Для гостей подготовлена насыщенная программа: на главной сцене выступят более 50 творческих коллективов, для детей работает "Мульт-театр", где покажут золотую коллекцию советских и российских мультфильмов, а также организованы творческие конкурсы и мастер-классы.

По статистике прошлых лет, Фестиваль мороженого собирает порядка ста тысяч человек, а продаётся более 45 тонн мороженого. Праздник продлится два дня — 23 и 24 мая с 11:00 до 21:00.

