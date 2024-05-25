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Фестиваль мороженого пройдет 24 и 25 мая в Петербурге
Сегодня, 10:47
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Фестиваль мороженого пройдет 24 и 25 мая в Петербурге

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Для фестиваля установят сцену размером 12 на 10 метров.

В Петербурге 24 и 25 мая пройдет Фестиваль мороженого. Ордер для обеспечения работ по организации мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Для фестиваля установят сцену размером 12 на 10 метров, шатры, под которыми разместятся холодильники с мороженым, экран, навигационные стенды и вагончики с фастфудом. Также на четыре дня закроют движение по площади Островского со стороны Невского проспекта. Участок будет недоступен с 00:00 23 мая до 15:00 26 мая. По переулку Крылова и улице Зодчего Росси запустят движение по пропускам. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр. 

Фото: pxhere 

Теги: площадь островского, фестиваль мороженого
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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