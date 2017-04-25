Перед Днем города в Петербурге пройдет традиционный Фестиваль мороженого

На Фестивале мороженого 2025 года будет представлен новый вид угощения – мягкое мороженое.

На площади Островского 24 и 25 мая состоится уже традиционный XXVIII Фестиваль мороженого – одно из самых любимых петербуржцами событий в рамках празднования приближающегося Дня города. Об этом рассказали в Смольном.

Более 20 производителей из России, Казахстана и Беларуси представят не менее 300 различных вкусов мороженого, как традиционных, так и необычных. Среди неожиданных сочетаний – брынза с маслинами, мороженое со вкусом корюшки, томлёной каши, сорбет со вкусом кваса и огурца, экзотические вариации с креветками, ламинарией и крыжовником-киви-водорослями.

Также на Фестивале мороженого 2025 года будет представлен новый вид угощения – мягкое мороженое.

Также для детей будут работать аттракционы, мульт-театр с известными анимационными программами, фотозона. На Фестивале расположатся интерактивные зоны, пройдет красочное шоу мыльных пузырей, мастер-классы и конкурсы. На главной сцене выступят более 50 артистов.

XXVIII Фестиваль мороженого будет работать на площади Островского в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

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Фото: unsplash (Brooke Lark)