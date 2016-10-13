День города в Петербурге 2025: полная программа праздника

27 мая Северная столица празднует свой день рождения. В 2025 году Петербург отметит 322 года со дня основания, когда император Петр I заложил крепость в устье реки Невы на Заячьем острове.

На этот раз День города выпадает на вторник (рабочий день по производственному календарю). Торжественные мероприятия охватят все уголки мегаполиса — от Дворцовой площади до набережных Невы, от парков до театральных сцен. Особое внимание уделено знаковым культурным площадкам, а также открытым мероприятиям. Piter.tv подготовил для своих читателей подробную программу праздника.

Традиционные церемонии в День города 2025

Официальная часть программы останется традиционной: праздник начнется 27 мая в 10:00 на Сенатской площади с возложения цветов к памятнику основателю Петербурга Петру I. После этого в Петропавловской крепости на Заячьем острове раздастся полуденный выстрел. Кроме того, с 10:00 до 11:20 и ночью с 27 на 28 мая с 23:55 до 00:05 состоится символическое зажжение факелов на Ростральных колоннах.

Культурная программа: от классики до уличных шоу

В День города на Соборной площади планируется провести парад духовых детско-юношеских оркестров: это событие станет центральным днём городского патриотического движения. В нём примут участие более 800 юных музыкантов из 33 школ, в том числе из Липецкой области и Луганской Народной Республики. Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Матвея Блантера и других выдающихся композиторов XX века. Парад посвящён 322-летию города и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 23:00 в БКЗ "Октябрьский" пройдёт концерт "Песня летит над Невой!". Зрители услышат лучшие композиции известных ленинградских и петербургских авторов. Выступления пройдут под аккомпанемент оркестра Ленинградской области "Таврический".

28 мая в Юсуповском саду стартует проект "Городские танцевальные веранды". Эта инициатива вдохновлена традициями середины XX века и ориентирована на старшее поколение. В рамках приоритетного городского проекта "Серебряный возраст" танцевальные площадки будут открыты по всему городу до конца года. Юсуповский сад станет центральной локацией с оркестровой музыкой, мастер-классами и вечерними танцами под открытым небом. Расписание сеансов доступно по ссылке.

30 мая в 21:30 на Дворцовой площади состоится гала-концерт "Классика на Дворцовой", включающий 26 мини-спектаклей и выступления более 100 артистов: Академического симфонического оркестра петербургской филармонии и Концертного хора Санкт-Петербурга. Главной жемчужиной вечера станут выступления ведущих мировых оперных исполнителей. Звездами юбилейного фестиваля станут Раме Лахай (Косово), Саннибой Дладла (Южная Африка-Германия), Андрей Данилов (Россия-Германия), Алихан Зейналла (Казахстан), Сара Бланш (Испания), Нина Миносян (Армения), Владислав Сулимский (Россия), Виктория Каркачева (Россия), Алина Черташ (Россия). Вход на концерт свободный.

30 мая в 23:15 начнётся юбилейный фестиваль "Музыка Дворцового моста". В рамках звукового шоу "Поющие мосты" зрители смогут насладиться уникальным светомузыкальным действом на Адмиралтейской набережной. Концерт соберёт ведущих солистов Музыкального театра имени Фёдора Шаляпина. Исполнение классической музыкальной программы обеспечит Симфонический оркестр "Северная симфония" под руководством маэстро Фабио Мастранджело. Под отражающиеся в гладких водах Невы купола Исаакия и шпиль Адмиралтейства зазвучат зажигательная увертюра и блистательные арии из оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила", проникновенные сцены из знаменитых опер Николая Римского-Корсакова "Садко", "Золотой петух", "Майская ночь", "Сказка о царе Салтане". Завершат музыкальный ряд знаменитый полонез из "Евгения Онегина" и трогательная баллада Томского из "Пиковой дамы" Петра Чайковского, а также произведение Александра Даргомыжского "Романсы Лауры" и ритмичное "Болеро". В полночь, когда Дворцовый мост начнет медленно подниматься, оркестр исполнит композицию "Гимн Великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра. Вход свободный.

1 июня в 18:00 завершением праздника станет музыкально-танцевальный фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.2" на стадионе "Газпром Арена". Большое музыкальное шоу объединит на одной сцене восходящие звёзды современной сцены. Здесь выступят молодые музыканты, среди которых Macan, Scirena, белорусы Nkeeei, Unique и Artem Shilovets, а также дальневосточный коллектив Tritia. Билетыпродаются по символической цене — от 322 ₽, в честь 322 дня рождения города.

Куда пойти в преддверии Дня города

с 22 по 25 мая в Петербурге проходит XX Международный книжный салон. Гостей ждут насыщенная программа и обширная ярмарка книг, разнообразные презентации свежих изданий, увлекательные лекции, дискуссионные круглые столы и личные встречи с авторами. Основные тематические направления мероприятия — Год защитника Отечества и 80-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на традиционную ориентацию на литературу, организаторы обратили внимание и на популярную тенденцию последних лет — развитие технологий искусственного интеллекта. В специальной зоне "Лаборатория ИИ" гостям предложат поучаствовать в экспериментальном проекте, позволяющем примерить образы любимых героев книг.

Ещё одна важная фигура салона — популярная писательница Дарья Донцова. Она встретится с читателями 24 мая в 16:00, обсудит влияние юмора на жанр детектива и ответит на интересующие вопросы аудитории. Доступ на мероприятие открыт для всех желающих бесплатно, с 11 утра до 8 вечера включительно.

23 и 24 мая на Манежной площади и Кленовой улице состоится традиционный "ТранспортФест". На протяжении обоих дней фестиваля эти локации превратятся в площадку для демонстрации новейших транспортных разработок — электромобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. Гостей также ждёт яркий концерт с участием Василия Герелло, Игоря Корнелюка, ансамбля "Белорусские легенды", вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары". Особенностью фестиваля станет парад ретротранспорта, запланированный на 24 мая. Коллекция уникальных автомобилей, собранная из частных и музейных фондов России и зарубежья, проследует по центральным улицам города. У зрителей будет возможность не только наблюдать старинные машины снаружи, но и почувствовать дух прошлых эпох изнутри, попробовав прокатиться на автобусе советской эпохи.

24 мая с 11:00 до 17:00 во дворе Академии Штиглица пройдет Фестиваль "Соляной городок — город мастеров". Посетители смогут познакомиться с творчеством студентов Академии дизайна, художников, мастеров-кузнецов, стеклодувов, керамистов и скульпторов. На стендах представлены разнообразные сувениры и декоративные аксессуары: дизайнерские открытки, статуэтки, вазочки, рукотворные ювелирные украшения, экологически чистую деревянную утварь, уютные тканевые изделия и удобные сумки-шопер. Организаторы подготовили интерактивную зону, где состоятся интересные мастер-классы для взрослых и детей. Участие в мероприятии бесплатное, предварительной регистрации не требуется.

24 и 25 мая на Елагином острове состоится Фестиваль тюльпанов, организованный в честь юбилея архитектора Карла Росси. Во время праздника посетители насладятся потрясающим цветочным ковром — в нынешнем сезоне на острове расцветут более 250 тысяч прекрасных тюльпанов. Восточную лестницу Елагиноостровского дворца украсят звуки музыкальных композиций периода барокко и романтизма, которые будут радовать слух гостей на протяжении всех выходных дней. Рядом с Музеем художественного стекла откроются танцпол и ярмарка, предлагающая приобрести оригинальные изделия ручной работы.

Стоимость билетов: дневной сеанс (с 10:00 до 18:00) обойдётся в 300 рублей, а вечерний билет (после 18:00) доступен за 150 рублей.

В эти же дни, 24 и 25 мая, на Площади Островского пройдет Фестиваль мороженого. В самом сердце Петербурга появится настоящий рай для поклонников сладкого — просторный городок, где можно попробовать около полусотни вкуснейших разновидностей любимого десерта: классические эскимо, освежающий фруктовый лёд, нежнейший пломбир в хрустящей вафельной оболочке и многое другое. Неподалеку раскинется открытая сцена, с которой будет звучать весёлая и энергичная музыка.

25 мая в 12:00 в Александровском саду пройдет День Фехтовальщика. Праздничная программа познакомит гостей с разнообразными стилями фехтования: традиционным, историческим, сценическим и артистичным. Мастерство владения оружием покажут опытные бойцы в демонстрационных сражениях, а также устроят выступления с древними танцами. Желающие смогут освоить основы фехтования на открытых занятиях или проверить свои умения в дружеских дуэлях.

Фото: Piter.tv