Средняя цена мороженого в Петербурге достигла 101 рубля в мае

Средняя цена мороженого в мае составила 101 рубль.

По итогам первых четырёх месяцев 2026 года производство мороженого в России составило 165,6 тысячи тонн, что на 9 процентов ниже уровня аналогичного периода 2025 года (182,3 тысячи тонн). Такими данными с "ДП" поделились в Союзе мороженщиков России. Однако, по мнению заместителя генерального директора — главного технолога Союза Натальи Уткиной, показатели рынка стабилизируются и проходят корректировку после высоких темпов развития предыдущих лет.

Отдельные предприятия показывают разную динамику. Заместитель генерального директора группы компаний "Ренна" по стратегическому управлению Игорь Лилеев сообщил, что по итогам января–мая 2026 года производство мороженого в компании увеличилось примерно на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, рынок остаётся непростым: потребители по-прежнему внимательно относятся к расходам, а конкуренция остаётся высокой, однако снижения спроса на продукцию компания не наблюдает.

На объёмы производства повлиял уход компании "Русский Холод", которая в июне 2026 года объявила о ликвидации. Наталья Уткина объяснила, что особенность этой компании заключалась не только в масштабах производства, но и в наличии возможностей для работы с европейскими рынками — она была единственным российским производителем, имевшим европейский номер предприятия. Председатель совета директоров компании "Шин-лайн" Дмитрий Докин добавил, что в "Русском Холоде" уже два года была кризисная ситуация, сейчас проданы практически все филиалы, остальное находится в залогах у банков. По его словам, ещё несколько компаний также находятся в критической ситуации, а пять производителей сократили продажи в 2026 году более чем на 25 процентов.

Предприятия Северо-Западного федерального округа, по данным Союза мороженщиков, с января по апрель произвели 13,9 тысячи тонн мороженого, заняв пятое место на российском рынке. В Ленинградской области расположено крупное предприятие "Талосто", в Петербурге работает фабрика "Престиж". Компания "Талосто" по итогам первых четырёх месяцев 2026 года показывает относительно стабильные результаты, лишь незначительно уступая показателям аналогичного периода 2025 года. При этом летний сезон традиционно является наиболее активным, поэтому у компании сохраняются возможности для наращивания объёмов.

Дмитрий Докин напомнил, что в Петербурге практически не осталось местных производителей мороженого, хотя в нулевые годы три компании из Петербурга и области входили в топ-5 игроков рынка. Это Хладокомбинат №1, который в 2008 году был продан эстонскому производителю, после чего производство перенесли в Кириши, а затем — на фабрики в Гомель. Земля бывшей фабрики "Петрохолод" в 2021 году была продана девелоперу под застройку, а бренды отошли компании "Айсберри". "Талосто" тоже теряет позиции и сейчас уже вышло из топ-20 игроков рынка.

На рынке розничных продаж падения не наблюдается. По данным компании NTech, за четыре месяца 2026 года продажи выросли на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", в мае в Петербурге средняя цена мороженого составила 101 рубль, что на 11 процентов выше, чем в прошлом году, а число покупок выросло на 20 процентов.

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