По словам эксперта, активный рост цен начался в 2015 году на фоне санкций и девальвации рубля.

Cредняя цена новой легковушки в России за 12 лет выросла в три раза. Об этом сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его словам, актуальная средняя цена легкового автомобиля в стране составляет 3,79 млн рублей. Отмечается, что в 2014 году показатель составлял 1,2 млн рублей. За 12 лет новые автомобили подорожали на 216%. Целиков добавил, что активный рост цен начался в 2015 году на фоне санкций и девальвации рубля.

Эксперт отметил, что вторым мощным толчком стала пандемия 2020-2021 годов, когда сбой цепочек поставок привел к дефициту машин по всему миру. Кроме того, события весны 2022 года также кардинально изменили структуру авторынка. Речь идет о прекращении поставок привычных брендов и появлению более доступных машин из Китая.

