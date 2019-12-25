В Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр

В программе ожидается подборка композиций, которые прославляют Таиланд.

Бангкокский симфонический оркестр даст концерт в Петербурге в рамках закрытия Года культурных обменов и туризма России и Таиланда. Об этом 27 марта рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В программе ожидается подборка композиций, которые прославляют Таиланд. Дирижером 2 апреля будет маэстро Ванит Потаванит. На сцене Большого зала Филармонии имени Д. Д. Шостаковича выступят также пианист Дмитрий Маслеев и скрипач Гайк Казазян.

Второй концерт оркестра запланирован на 4 апреля в Москве на сцене Концертного зала "Зарядье".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдет Всемирный день театра.

Фото: Telegram / Пиотровский Online