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В Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр
Сегодня, 16:27
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В Петербурге 2 апреля выступит Бангкокский симфонический оркестр

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В программе ожидается подборка композиций, которые прославляют Таиланд.

Бангкокский симфонический оркестр даст концерт в Петербурге в рамках закрытия Года культурных обменов и туризма России и Таиланда. Об этом 27 марта рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

В программе ожидается подборка композиций, которые прославляют Таиланд. Дирижером 2 апреля будет маэстро Ванит Потаванит. На сцене Большого зала Филармонии имени Д. Д. Шостаковича выступят также пианист Дмитрий Маслеев и скрипач Гайк Казазян. 

Второй концерт оркестра запланирован на 4 апреля в Москве на сцене Концертного зала "Зарядье".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдет Всемирный день театра. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: концерт, оркестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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