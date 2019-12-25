В Петербурге пройдет Всемирный день театра

Театральные труппы города приготовили для этого события премьерные постановки, концерты и уникальные программы.

Санкт-Петербург готовится отметить Всемирный день театра. Театральные труппы города приготовили для этого события премьерные постановки, концерты и уникальные программы, чтобы порадовать зрителей и поклонников сценического искусства.

Вечером Театр "На Литейном" порадует зрителей спектаклем-капустником #ВотЭтоТеатр (16+). Артисты приготовили особую программу, состоящую из авторских стихов и песен, комичных импровизаций и фрагментов постановок, основанных на поэзии. Зрителей ждут вокальные и инструментальные выступления.

Молодёжный театр на Фонтанке отпразднует событие под зажигательные ритмы. Актрисы Мария и Дарья Вершинины дебютируют на Четвёртой сцене театра со своим коллективом Verhi/Верши, девиз которого — "Энергия и драйв русской души!" В программе "На "Театральном вечерке сестер Вершининых" (16+) зрители услышат русские народные песни в оригинальной интерпретации, популярные композиции российских и зарубежных артистов, а также отрывки из произведения Наринэ Абгарян "Манюня".

Новинка сезона в Новой библиотеке РНБ — выставка "Реквизит жизни" (6+). Посетители смогут ознакомиться с предметами из собрания известного театрального художника Ирины Бирули и редкими изданиями из фондов библиотеки. Экспозиция, освещающая быт Петербурга начала XX века, поделена на три раздела: "Реквизит жизни", "Домашний уют" и "Вещи с историей". Центральным экспонатом выставки является платок, украшенный вышивкой бабушки-художницы в 1917 году в Петрограде.

Творческая группа "Канарейка" приглашает всех желающих провести вечер в компании друзей и близких. В Доме культуры железнодорожников будет представлена музыкальная комедия "Али-Баба и сорок разбойников" (0+).

Премьера класса-концерта "OPUS №1" (12+), организованная студентами РГИСИ из мастерской Ивана Благодёра, пройдёт в Учебном театре "На Моховой". Спектакль сочетает интересные наблюдения, джазовые мелодии, вокал и оригинальные танцевальные номера.

Ещё одной новинкой станет спектакль "Камень. Зверь. Человек" (16+), поставленный режиссёром Яной Туминой специально ко Дню театра в "Открытом Пространстве". Постановка основана на романе "Скугга-Бальдур" современного исландского писателя и поэта Сьона, известного своими песнями для Бьорк. Это современная притча, вдохновлённая исландскими народными легендами.

Народная артистка России Светлана Крючкова выступит в Филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с программой "Пока в России Пушкин длится..." (6+), приуроченной к 105-летию со дня рождения поэта Давида Самойлова. В проекте она выступает не только как актриса, но и как сценарист и режиссёр.

БКЗ "Октябрьский" проведёт уникальный гала-концерт Олега Погудина "День театра" (6+), который покажут лишь однажды. В программу вошли классические и городские романсы, танго, песни Александра Вертинского, а также музыка Рахманинова и Шопена.

Весь день, с 12:00 до 22:00, Музей театрального и музыкального искусства проведет фестиваль, посвященный профессиональному празднику (6+). Гости смогут насладиться пятью театральными представлениями, двумя экскурсиями и концертом, которые пройдут почти непрерывно. У каждого зрителя есть возможность выбрать подходящий график участия: посетить всё мероприятие целиком или отдельные события.

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке