Концерт пройдет 23 ноября в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев приглашают на юбилейный вечер памяти Игоря Талькова, посвященный 70-летию со дня рождения великого артиста, чьи песни стали неотъемлемой частью культуры. Это будет глубокое погружение в мир его творчества и возможность вновь услышать бессмертные хиты.

Песни Игоря Талькова зазвучат с новой силой благодаря живому бэнду в сопровождении Симфонического оркестра, а также Детскому хору. Стихи прочтет Андрей Ургант. С помощью современных технологий создадут визуальное пространство, и оживут кадры из жизни автора, концертов и исторических событий.

Фото: pxhere