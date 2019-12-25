Вы перенесетесь в центр событий знаменитого фильма, чтобы разгадать музыкальные тайны и насладиться итальянской музыкой. Оркестр развернет настоящее сражение между Ангелами и Демонами.
В программе – шедевры Баха, Грига, Моцарта и саундтреки из фильмов "Призрак оперы", "Пираты Карибского моря" и, конечно же, "Ангелы и Демоны". Соло, дуэты и камерные ансамбли соединятся в яркое и незабываемое представление.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Фото: ВКонтакте / Оркестр Империал
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