Концерт пройдет 22 ноября в КЗ "У Финляндского". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Вы перенесетесь в центр событий знаменитого фильма, чтобы разгадать музыкальные тайны и насладиться итальянской музыкой. Оркестр развернет настоящее сражение между Ангелами и Демонами.

В программе – шедевры Баха, Грига, Моцарта и саундтреки из фильмов "Призрак оперы", "Пираты Карибского моря" и, конечно же, "Ангелы и Демоны". Соло, дуэты и камерные ансамбли соединятся в яркое и незабываемое представление.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Фото: ВКонтакте / Оркестр Империал