В Петербурге начался фестиваль мороженого

Горожане могут попробовать порядка 300 различных вкусов мороженого.

В Петербурге стартовал фестиваль мороженого. Мероприятие находится на площади Островского в 27-й раз. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем telegram-канале.

Фестиваль будет длиться два дня, 25 и 26 мая, с 11:00 до 21:00. Горожане могут попробовать порядка 300 различных вкусов мороженого. На прилавках представлено как традиционное, так и экспериментальное лакомство. Например, здесь есть мороженое с сельдереем и морковью или со вкусом северной креветки.

2024 год признан Годом семьи. Наш Фестиваль мороженого просто предназначен для семейного отдыха, веселья и общения. На площадке работают специальные семейные зоны, а для самых маленьких гостей организован "Мульт-театр" и аттракционы. Кирилл Поляков, вице-губернатор

Ранее мы писали, что в Петербурге 26 мая пройдет фестиваль "Спорт Питер Фест".

Видео: Telegram / Кирилл Поляков