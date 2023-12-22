В Петербурге 26 мая пройдет фестиваль "Спорт Питер Фест"

Каждый желающий сможет пострелять из катапульты, поиграть с друзьями в лазертаг, пройти увлекательную полосу препятствий.

В воскресенье, 26 мая, в Петербурге пройдет семейный спортивный фестиваль "Спорт Питер Фест". Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Праздник спорта пройдет в культурном квартале "Брусницын". Каждый желающий сможет пострелять из катапульты, поиграть с друзьями в лазертаг, пройти увлекательную полосу препятствий, созданную совместно с ДОСААФ. Зрители увидят цирковые, музыкальные и танцевальные шоу. Горожане имеют возможность встретиться с популярными блогерами. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и игры.

Вход на мероприятие свободный, но необходим QR-код.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей".

Фото: Pxhere