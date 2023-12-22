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В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей"
Сегодня, 11:38
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В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей"

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В рамках праздника на сцену выйдет пианист Денис Мацуев.

В Мариинском театре 27 и 28 мая пройдет  XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

В преддверии праздника в воскресенье, 26 мая, в концертном зале Мариинского состоится концерт-подарок. Перед петербуржцами выступит  Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. На сцену выйдет пианист Денис Мацуев.

Фестиваль начнется на новой сцене Мариинского театра. В понедельник, 27 мая, фестиваль откроет опера Чайковского "Пиковая дама".  На исторической сцене петербуржцам покажут балет "Жизель". 28 мая здесь пройдет концерт Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада".

Фото: Pxhere

Теги: звезды белых ночей, мариинский театр, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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