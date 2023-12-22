В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей"

В рамках праздника на сцену выйдет пианист Денис Мацуев.

В Мариинском театре 27 и 28 мая пройдет XXXII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В преддверии праздника в воскресенье, 26 мая, в концертном зале Мариинского состоится концерт-подарок. Перед петербуржцами выступит Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. На сцену выйдет пианист Денис Мацуев.

Фестиваль начнется на новой сцене Мариинского театра. В понедельник, 27 мая, фестиваль откроет опера Чайковского "Пиковая дама". На исторической сцене петербуржцам покажут балет "Жизель". 28 мая здесь пройдет концерт Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада".

Фото: Pxhere