В Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада"

В Северной столице 8 и 9 июня пройдет День Летнего сада.

В Петербурге откроют выставку к 320-летию Летнего сада. Об этом сообщили в tg-канале Русского музея.

Выставка называется "Истории Летнего сада". Экспозицию подготовили лучшие научные сотрудники Русского музея.

Приглашаем в удивительное путешествие во времени – от эпохи Петра Великого до наших дней — о самых ярких и важных страницах истории знаменитого сада расскажет новая выставка в Летнем саду. Пресс-служба Летнего сада

В Северной столице 8 и 9 июня пройдет День Летнего сада. Перед петербуржцами и туристами выступят звезды и солисты Мариинского театра, Театр марионеток имени Деммени, пианист Иван Бессонов и коллективы из Петербурга. Планируются лекции искусствоведов и раставраторов. В Летнему саду пройдут мастер-классы и экскурсии для детей и их родителей.

Теперь прогулка по живописным аллеям – это уникальный опыт знакомства с историей самого знаменитого сада России. Пресс-служба Летнего сада

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду Петра Великого начала работать Водная оранжерея.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей