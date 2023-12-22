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В Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада"
Сегодня, 11:05
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В Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада"

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В Северной столице 8 и 9 июня пройдет День Летнего сада.

В Петербурге откроют выставку к 320-летию Летнего сада. Об этом сообщили в tg-канале Русского музея. 

Выставка называется "Истории Летнего сада". Экспозицию подготовили лучшие научные сотрудники Русского музея.

Приглашаем в удивительное путешествие во времени – от эпохи Петра Великого до наших дней — о самых ярких и важных страницах истории знаменитого сада расскажет новая выставка в Летнем саду.

Пресс-служба Летнего сада

В Северной столице 8 и 9 июня пройдет День Летнего сада. Перед петербуржцами и туристами выступят звезды и солисты Мариинского театра, Театр марионеток имени Деммени, пианист Иван Бессонов и коллективы из Петербурга. Планируются лекции искусствоведов и раставраторов. В Летнему саду пройдут мастер-классы и экскурсии для детей и их родителей.

Теперь прогулка по живописным аллеям – это уникальный опыт знакомства с историей самого знаменитого сада России.

Пресс-служба Летнего сада

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду Петра Великого начала работать Водная оранжерея.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

Теги: выставка летний сад, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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