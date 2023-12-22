Посетители Ботанического сада, зайдя в Водную оранжерею, увидят большую кувшинку.

В Ботаническом саду Петра Великого начала работать Водная оранжерея. Она открылась раньше времени. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

В эти выходные здесь пройдет фестиваль "Яблоневый цвет". Каждый желающий сможет увидеть яблони в парке-дендрарии, прогуляться по тропическому маршруту, заглянуть в Японский сад. Отметим, что в Ботсаду зацвели китайские древовидные пионы.

Сегодня стартует первый день фестиваля "Яблоневый цвет". До 17:00 продаются только единые фестивальные билеты. После 17:00 можно приобрести обычные парковые. Сегодня и завтра в рамках фестиваля можно посетить Японский сад - самостоятельно прогуляться вокруг нижней чаши пруда. Пресс-служба Ботанического сада

Посетители Ботанического сада, зайдя в Водную оранжерею, увидят большую кувшинку, лист которой может выдержать массу до 50 килограммов.

Ранее мы писали, что в Курортном районе прошла акция "Сад памяти".

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург