В Курортном районе прошла акция "Сад памяти"

В этом году в городе на Неве высадили 4 тыс. деревьев и кустарников.

В Сестрорецке прошла акция "Сад памяти". В сквере пограничников высадили 25 сосен. На Мичманской улице петербуржцы высадили 15 ив. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин.

В акции приняли участие заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СЗФО Сергей Ердяков, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, глава района Александр Забайкин, госкорпорация "Росатом", школьное лесничество "Гагарка", "Волонтеры Победы".

В этом году в городе на Неве высадили 4 тыс. деревьев и кустарников. В акции приняли участие более тыс. человек.

Ранее мы писали, что экскурсии по Японскому саду проводятся в Ботаническому саду с 21 мая.

Видео: Telegram / Раzумишкин