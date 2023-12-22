Экскурсии по Японскому саду будут проводиться в Ботаническому саду с 21 мая

Сейчас в саду цветут вишни, сливы, черёмухи, ирга, рододендроны, миндаль.

В Ботаническом саду возобновляются экскурсии по Японскому саду. Их будут проводить с 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Билеты на 21 мая продаются на сайте. На другие даты запись появится позже. Сейчас в саду цветут вишни, сливы, черёмухи, ирга, рододендроны, миндаль.

Буквально пара тёплых дней и парк не узнать. У японского сада аромат черёмухи такой, что "хоть топор вешай". А на северном дворе у Музея ветер разносит аромат миндаля. Пресс-служба Ботанического сада

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Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург