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Экскурсии по Японскому саду будут проводиться в Ботаническому саду с 21 мая
Сегодня, 10:22
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Экскурсии по Японскому саду будут проводиться в Ботаническому саду с 21 мая

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Сейчас в саду цветут вишни, сливы, черёмухи, ирга, рододендроны, миндаль. 

В Ботаническом саду возобновляются экскурсии по Японскому саду. Их будут проводить с 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Билеты на 21 мая продаются на сайте. На другие даты запись появится позже. Сейчас в саду цветут вишни, сливы, черёмухи, ирга, рододендроны, миндаль. 

Буквально пара тёплых дней и парк не узнать. У японского сада аромат черёмухи такой, что "хоть топор вешай". А на северном дворе у Музея ветер разносит аромат миндаля.

Пресс-служба Ботанического сада

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Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, экскурсии по японскому саду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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