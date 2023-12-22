Колесов рассказал, когда в Петербург вернутся дожди

В выходные будет очень тепло и солнечно.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город на Неве вернутся дожди. По словам специалиста, осадки выпадут уже в понедельник. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Накануне, 18 мая, температура воздуха не превысила +20 градусов. В Ленобласти местами воздух прогрелся до +25 градусов. Сегодня же атмосферный фронт изменился. В некоторых районах "даже капнуло дождем".

Прогноз на выходные по всему нашему региону с приставкой БЕЗ. Без осадков, без облаков, без ветра. И с очень значительным прогревом воздуха в дневные часы. На большей части региона дневная температура до +23…+26 градусов. Александр Колесов, синоптик

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