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Колесов рассказал, когда в Петербург вернутся дожди
Сегодня, 9:28
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Колесов рассказал, когда в Петербург вернутся дожди

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В выходные будет очень тепло и солнечно.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город на Неве вернутся дожди. По словам специалиста, осадки выпадут уже в понедельник. Об этом он сообщил в своем tg-канале. 

Накануне, 18 мая, температура воздуха не превысила +20 градусов. В Ленобласти местами воздух прогрелся до +25 градусов. Сегодня же атмосферный фронт изменился. В некоторых районах "даже капнуло дождем". 

Прогноз на выходные по всему нашему региону с приставкой БЕЗ. Без осадков, без облаков, без ветра. И с очень значительным прогревом воздуха в дневные часы. На большей части региона дневная температура до +23…+26 градусов. 

Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказали, как выбирать летние ягоды.

Фото: Unsplash

Теги: возвращение дождей в петербург, колесов, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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