В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как выбирать летние ягоды

Речь идет о клубнике и черешне.

В Роспотребнадзоре по Петербургу горожанам дали рекомендации по выбору клубники и черешни.

Отмечается, что клубника богата витаминами С и В, содержит фолиевую кислоту, железо, медь, йод и цинк. Мыть эту ягоду необходимо перед употреблением. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается. Перед мытьем не стоит удалять зеленые листики чашечки.

Чтобы выбрать вкусную клубнику, берите сухую ягоду ярко-красного цвета, гладкую, упругую и блестящую, обязательно ароматную – ягода без запаха будет пресной на вкус. У ягод обязательно должны быть свежие зеленые хвостики. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Черешня полезна тем, что содержит витамины Е и Р, антиоксиданты, медь, аскорбиновую кислоту. Показателем ее зрелости является плодоножка. Она должна быть зеленой и упругой. Важно, чтобы сами ягоды были сухими, плотными, глянцевыми, не слишком твердыми, но и не мягкими. Чем темнее ягоды – тем насыщеннее вкус и больше полезных и питательных веществ в них содержится.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напоминает о необходимости приобретения плодоовощной продукции только в установленных местах торговли. При необходимости требуйте документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемой продукции. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Роспотребнадзоре Петербурга рассказали про вред от купания в фонтанах.

Фото: pxhere