В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали про вред от купания в фонтанах

Фонтаны призваны стать украшением города и местом отдыха для жителей и гостей. Однако они не предназначены для купания.

Летом 2024 года в Санкт-Петербурге планируется запуск 85 фонтанов, включая три больших комплекса. Эти фонтаны призваны стать украшением города и местом отдыха для жителей и гостей. Однако они не предназначены для купания.

Вода в фонтанах обновляется не так часто, как в бассейнах, и требования к ее очистке не такие строгие. Кроме того, в них часто плавают птицы, которые могут быть носителями инфекций. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Жара способствует размножению микробов, что может привести к кишечным, респираторным инфекциям и конъюнктивиту.

Кроме того, в фонтанах скрываются трубы, насосы и светильники, которые могут стать причиной травм. Мокрая поверхность фонтана очень скользкая, что также опасно.

Не стоит забывать, что фонтаны часто подключаются к электричеству. Это создает риск поражения током. Поэтому важно объяснить детям, почему играть в фонтанах небезопасно, и отправляться плавать только в разрешенные водоемы и бассейны.

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга