Средний многолетний уровень активности клещей в Ленобласти вырос почти на 94%

Роспотребнадзор 47-ого регионатакже сообщает о трёх случаях заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) с начала 2024 года.

Несмотря на продолжительные весенние холода, активность клещей остается высокой, сообщает Роспотребнадзор 47-ого региона. Согласно данным пресс-службы ведомства, с начала сезона активности клещей было зафиксировано 1203 случая укусов на территории всех районов Ленинградской области, что превышает средний показатель на 93,7%.

Роспотребнадзор также сообщает о трех случаях заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) с начала 2024 года. В этом году в Ленинградской области планируется проведение акарицидных обработок на площади 3450,0 га, включая летние оздоровительные учреждения на площади 1550,0 га. Обработка традиционно проводится в общественных местах, таких как парки, скверы, лесопарковые зоны и территории кладбищ.

По состоянию на 10 мая 2024 года, вакцинировано чуть более 46% населения от запланированного. Вакцинация доступна во всех медицинских учреждениях региона, и рекомендуется проводить ее не позднее, чем за две недели до планируемого выхода на природу. Вакцина против КВЭ считается наиболее эффективной защитой от заболеваний, передающихся через укусы клещей.

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