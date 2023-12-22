Во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировали стихийную свалку

Принятие своевременных мер является важным шагом для обеспечения сохранения экологической чистоты населенного пункта.

Комитет по государственному экологическому надзору Ленобласти успешно ликвидировал несанкционированную свалку, образовавшуюся на Новосаратовской улице в Свердловском городском поселении Всеволожского района.

Ранее комитет направил предупреждение ответственным лицам о недопустимости такого нарушения и потребовал устранить его. Администрация поселения отчиталась о решении проблемы, сообщив, что место незаконного хранения отходов производства и потребления было полностью ликвидировано.

Принятие своевременных мер является важным шагом для обеспечения сохранения экологической чистоты населенного пункта.

Ранее мы сообщили о том, что памятники Зеленого пояса Славы Ленинграда очистили перед Днем Победы.

Фото: Telegram / Эконадзор Ленобласти