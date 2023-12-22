Во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировали стихийную свалку

Комитет по государственному экологическому надзору Ленобласти успешно ликвидировал несанкционированную свалку, образовавшуюся на Новосаратовской улице в Свердловском городском поселении Всеволожского района.
Ранее комитет направил предупреждение ответственным лицам о недопустимости такого нарушения и потребовал устранить его. Администрация поселения отчиталась о решении проблемы, сообщив, что место незаконного хранения отходов производства и потребления было полностью ликвидировано.
Принятие своевременных мер является важным шагом для обеспечения сохранения экологической чистоты населенного пункта.
Ранее мы сообщили о том, что памятники Зеленого пояса Славы Ленинграда очистили перед Днем Победы.
Фото: Telegram / Эконадзор Ленобласти
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