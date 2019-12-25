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Более 200 работ Айвазовского представят в Русском музее
Сегодня, 16:14
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Более 200 работ Айвазовского представят в Русском музее

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Некоторые полотна покажут впервые.

В Государственном Русском музее представят свыше 200 полотен Ивана Айвазовского. Выставка заработает в корпусе Бенуа. 

По данным телеканала "Санкт-Петербург", некоторые работы покажут впервые: три произведения ранее не покидали здания Адмиралтейства. На них запечатлены сражения екатерининской эпохи. 

Отмечается, что художник написал более 6 тыс. картин. 

Он писал невероятно быстро и по скорости, не знаю, может ли кто-то с ним сравниться в истории русской живописи. Он приезжал на зарубежные выставки, к примеру, и возил с собой свои картины, которые он отобрал для выставки. Приехав на место экспонирования, он тут же писал. Он писал мгновенно и выставлял на этой выставке.

Алла Манилова, генеральный директор Русского музея 

Центр экспозиции – "Девятый вал". Это самое знаменитое полотно Айвазовского, отреставрированное за четыре месяца. Специалисты вернули шедевру авторские краски и восстановили раму. 

Ранее мы рассказывали о том, что здание бывшей городской Думы откроется ради выставки впервые за 10 лет. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: выставка, русский музей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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