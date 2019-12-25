MazaPark запускает космический парк развлечений на севере Петербурга — 14 000 м² без ограничений

Парк развлечений MazaPark открывается в Приморском районе. На Байконурской, рядом с метро "Пионерская" и "Комендантский проспект" будет крупнейший крытый парк аттракционов.

Безлимит как принцип

MazaPark с 2013 года развивает концепцию безлимитного досуга: покупаешь билет — получаешь доступ ко всем зонам без временных рамок и дополнительных платежей. Для студентов, школьников и семей доступны специальные тарифы.

Новая площадка на Байконурской — самый масштабный проект сети. Более 14 000 м² объединили технологии, активный досуг и космическую эстетику.

Космос повсюду

Парк встречает космическим размахом: ракета "Буран" вытянулась на восемь метров, скафандры "Орлан" возвышаются на два метра, космонавты смотрят с высоты 4 и 6 метров, а болид Формулы-1 напоминает о земной скорости. Пять фотозон ждут, когда вы сделаете контент для соцсетей.

Зоны с максимальным адреналином

Картинг-дрифт — 990 м² трассы по стандартам Формулы-1. Можно прочувствовать скорость настоящих гонок и посоревноваться с друзьями.

Лазертаг занимает два этажа и больше 500 м². Арена вмещает 60 человек, можно запустить две игры параллельно — идеально для больших компаний.

Веревочный парк на четырех уровнях — маршруты разной сложности для тех, кто хочет проверить себя на высоте.

VR-арена на 160 м² открывает доступ к шести виртуальным мирам. До 10 человек могут играть одновременно — полное погружение гарантировано.

Пиксельная комната с десятью игровыми режимами и классический "Бык-родео" для тех, кто не боится экстрима.

5D-кинотеатр на 36 мест с экраном 33 м² — можно собрать всех друзей и устроить совместный киносеанс.

Игровая вселенная для детей

MazaKids — это 725 м² настоящего детского счастья. Целая вселенная, где правят приключения: многоуровневый лабиринт, сухой аквапарк, батутная арена, а для самых маленьких создано своё уютное пространство. Пока дети открывают для себя новые миры, взрослые могут смело отправляться покорять другие зоны парка.

Для детских праздников и семейных мероприятий предусмотрены комнаты-трансформеры — пространства легко подстраиваются под любой формат события.

Классика в обновленном формате

Боулинг — 28 дорожек, где можно устроить настоящий турнир на выбывание. Кто-то из компании ни разу не играл? Не проблема — 8 дорожек с бортиками помогут освоиться.

Бильярд — 26 столов: 5 для русского, 21 для американского. Профессиональное оборудование для игры на любом уровне.

Компьютерный клуб на 40 мест — железо серьёзное, RTX 4070 на водяном охлаждении обеспечивает стабильную работу, остаётся только продемонстрировать свой скилл.

PS5-зона на 16 мест — консоли последнего поколения для тех, кто предпочитает геймпад мышке. FIFA, файтинги, гонки — выбирайте игру и покажите, кто тут босс.

Роллердром на 460 м² — пространства хватит на 60 человек. Катайтесь всей компанией, соревнуйтесь в скорости или пробуйте трюки.

Перезарядка между раундами

После нескольких часов на картинге, в лазертаге или за компьютером захочется пополнить силы. Для этого работает фуд-зона: центральный фудхолл на 372 места, ресторан на 112 мест, два бара и три фуд-точки. Здесь можно обсудить все эпичные моменты и решить, куда идти дальше — на реванш в боулинг или попробовать что-то новое.

График для сов и жаворонков

MazaPark работает до 6 утра: с понедельника по пятницу с 12:00, в выходные — с 10:00. Выбирайте комфортное время — впереди море часов и 100+ развлечений.

Адрес: Приморский район, ул. Байконурская, 14, ТРК "Континент", 3 этаж. Рядом метро "Пионерская" и "Комендантский проспект". Открытие 25 декабря.

Фото: предоставлено MazaPark