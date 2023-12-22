В Кировском районе ограничат проезд по бульвару Новаторов с 20 по 24 мая

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Кировском районе ограничат движение транспорта по бульвару Новаторов. Речь идет об участке от Дачного проспекта до улицы Подводника Кузьмина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 17 мая.

Ограничения будут действовать с 20 по 24 мая. В это время в Кировском районе будут проходить работы по ремонту дорожного полотна. Отмечается, что будет закрыто движение по бульвару Новаторов в направлении от Дачного проспекта к улице Подводника Кузьмина.

Кроме того, с 20 по 29 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничат движение транспорта по улице Зины Портновой от Трамвайного проспекта до улицы Подводника Кузьмина.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 20 мая ограничивается движение транспорта по улице Курчатова от проспекта Тореза до Политехнической улицы.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ