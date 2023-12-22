С 20 мая ограничивается движение транспорта по улице Курчатова от проспекта Тореза до Политехнической улицы

С 21 по 26 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Руднева.

В Выборгском районе с 20 по 26 мая будут проходить работы по ремонту дорог. В связи с этим ограничивается движение транспорта по улице Курчатова от проспекта Тореза до Политехнической улицы. Ограничения будут действовать с 20 по 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 21 по 26 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Руднева. Речь идет об участке от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях. Важно обращать внимание на временные знаки и указатели.

Ранее мы писали, что с 18 по 19 мая закрывается движение транспорта по улице Зины Портновой.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv