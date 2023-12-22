В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали, как улыбается ягуар Ричард

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 мая жителям Петербурга показали, как улыбается черный ягуар Ричард.
Отмечается, что посетители учреждения часто восхищаются шелковистой шерстью Ричарда, а его белоснежная улыбка остается без внимания.
А замечали ли вы его белоснежную улыбку? Сегодня он решил продемонстрировать вам ее.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ягуары являются обладателями одних из самых мощных челюстей среди кошачьих. Они могут прогрызть, к примеру, черепаший панцирь. Из-за этого неудивительно, что в Южной Америке ягуаров опасаются почти все животные.
Ранее на Piter.TV: петербуржцам показали древолаза.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все