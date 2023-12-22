В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали, как улыбается ягуар Ричард

Ягуары являются обладателями одних из самых мощных челюстей среди кошачьих.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 мая жителям Петербурга показали, как улыбается черный ягуар Ричард.

Отмечается, что посетители учреждения часто восхищаются шелковистой шерстью Ричарда, а его белоснежная улыбка остается без внимания.

А замечали ли вы его белоснежную улыбку? Сегодня он решил продемонстрировать вам ее. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ягуары являются обладателями одних из самых мощных челюстей среди кошачьих. Они могут прогрызть, к примеру, черепаший панцирь. Из-за этого неудивительно, что в Южной Америке ягуаров опасаются почти все животные.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка