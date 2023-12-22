Петербуржцам показали древолаза

Лягушка живет в Ленинградском зоопарке.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам голубого древолаза. Эти лягушки имеют яд в кожных железах. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Такая яркая окраска обоих видов предупреждает врагов, что эти маленькие амфибии опасны, и трогать их лучше не стоит. Но не волнуйтесь, эти виды не смертельно ядовитые. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В природе древолазы питаются муравьями, поэтому и выделяют яд. Но в зоопарке животные едят другую пищу, поэтому здесь они безопасны.

На втором этаже павильона "Экзотариум" можно понаблюдать за древолазами в обновленных декорациях.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк