Петербуржцам показали древолаза

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам голубого древолаза. Эти лягушки имеют яд в кожных железах. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Такая яркая окраска обоих видов предупреждает врагов, что эти маленькие амфибии опасны, и трогать их лучше не стоит. Но не волнуйтесь, эти виды не смертельно ядовитые.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В природе древолазы питаются муравьями, поэтому и выделяют яд. Но в зоопарке животные едят другую пищу, поэтому здесь они безопасны.
На втором этаже павильона "Экзотариум" можно понаблюдать за древолазами в обновленных декорациях.
Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк
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