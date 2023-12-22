В Ленинградском зоопарке 23 мая отметят Всемирный день черепахи

В четверг, 23 мая, отмечают Всемирный день черепахи, целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленинградского зоопарка".
В Ленинградском зоопарке обитает более 20 видов черепах. Большинство из них будет представлено на выставке. 23 мая петербуржцев приглашают увидеть новую экспозицию "Черепашатник". Она находится на втором этаже павильона "Экзотариум".
В день открытия вы сможете узнать, чем кормят черепах в зоопарке и увидеть яйца, которые откладывают эти животные.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Вход на выставку бесплатный. Необходимо только приобрести входной билет в зоопарк.
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Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк
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