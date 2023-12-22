В Ленинградском зоопарке 23 мая отметят Всемирный день черепахи

В Ленинградском зоопарке обитает более 20 видов черепах.

В четверг, 23 мая, отмечают Всемирный день черепахи, целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленинградского зоопарка".

В Ленинградском зоопарке обитает более 20 видов черепах. Большинство из них будет представлено на выставке. 23 мая петербуржцев приглашают увидеть новую экспозицию "Черепашатник". Она находится на втором этаже павильона "Экзотариум".

В день открытия вы сможете узнать, чем кормят черепах в зоопарке и увидеть яйца, которые откладывают эти животные. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Вход на выставку бесплатный. Необходимо только приобрести входной билет в зоопарк.

Ранее мы писали, что ЦПКиО имени Кирова проверили на наличие клещей.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк