ЦПКиО имени Кирова проверили на наличие клещей

Ежегодно Роспотребнадзор проводит все необходимые проверки и обследования Парка.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что в ЦПКиО им. Кирова проверили территорию на наличие клещей. В парке используются экологичные методы профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Специалисты убрали валежник, привели в порядок кустарники, выкосили травостой. Ежегодно Роспотребнадзор проводит все необходимые проверки и обследования Парка.

На днях люди в классных комбинезонах приезжали к нам, чтобы убедиться в безопасности гостей острова, даже сертификат дали – "Клещей не обнаружено". Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова

Теперь посетители могут спокойно прятаться от солнца в тени деревьев.

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов 25 и 26 мая.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова