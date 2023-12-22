На Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов 25 и 26 мая

По просьбам посетителей здесь снова откроется дворик Кухонного корпуса с выставкой-лавкой цветов.

В эти выходные, 25 и 26 мая, пройдет Фестиваль тюльпанов на Елагином острове. Горожане будут гулять среди распустившихся цветников, наслаждаться шедеврами мировой классики у восточной лестницы дворца и слушать любимые сказки Пушкина на уютной Поляне у дуба. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.

В парке пройдут танцы. Кроме того, каждый желающий сможет выбрать сувениры и вкусности на Большой площади. По просьбам посетителей здесь снова откроется дворик Кухонного корпуса с выставкой-лавкой цветов.

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Фото: Telegram / ЦПКиО им. Кирова