Стало известно, как Петербург отметит 321-летие

Программа начнется с возложения цветов к Медному всаднику.

Петербург готовится к празднованию Дня города – 27 мая 2024 года Северной столице исполняется 321 год. Праздничные мероприятия по этому случаю пройдут на нескольких площадках, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Программа начнется с возложения цветов к Медному всаднику, в связи с чем ограничат движение транспорта в районе Сенатской площади. Также с выстрелом на Петропавловской крепости в 12:00 откроется Фестиваль детских и юношеских духовых оркестров.

В пятницу, 31 мая, в 21:30 на Дворцовой площади состоится концерт классической музыки. Продолжит программу "Музыка Дворцового моста".

Мы используем систему распределенного звука, поэтому, концерт будет слышен не только там, где мы его будем исполнять, но также и по всей набережной. Для вашего удобства по обе стороны от сцены будут установлены экраны. И еще один будет установлен напротив памятника Петру I. Юлия Стрижак, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина

Празднование Дня города продлится всю неделю. Программу подготовили музеи, концертные площадки, театры и другие учреждения культуры Петербурга.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)