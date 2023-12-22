Бриг "Россия" спустили на воду в Петербурге в рамках подготовки к "Алым парусам"

На корабле уже установлены мачты, и скоро начнутся такелажные работы, проверка ходовой части и крепление парусов, площадь которых составляет почти 900 м2.

В Петербурге на воду был спущен главный символ праздника выпускников "Алые паруса" — бриг "Россия". Знаменитый парусный корабль находился в тёплом ангаре до начала сезона навигации.

По словам капитана брига Олега Николаева, это самый волнующий момент, так как судно оживает после зимней спячки, находясь на воде. На корабле уже установлены мачты, и скоро начнутся такелажные работы, проверка ходовой части и крепление парусов, площадь которых составляет почти 900 м2. Затем бриг выйдет в Неву для репетиций.

Организаторы пока не сообщают, каким будет убранство корабля в этом году. В прошлом году парусник запомнился световыми вёслами, искрящимися леерами, яркой иллюминацией и трёхцветной подсветкой бортов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)