За неделю от клещей пострадали 1,5 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти

Против клещевого энцефалита привиты свыше 95 тыс. петербуржцев и более 70 тыс. ленинградцев.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленинградской области сообщили об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами, в период с 10 по 16 сентября.

За неделю в медицинские учреждения обратились почти 1,5 тыс. человек, на детей приходится 9,8%. В области зафиксировали 84,4% пострадавших, в городе – 7,6%. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Курортном (38,7%), Выборгском (10,4%), Пушкинском и Московском (7,6%) районах Северной столицы и в Приозерском (40,3%), Выборгском (25,9%) и Всеволожском (18,9%) районах Ленобласти.

Против клещевого энцефалита привиты свыше 95 тыс. петербуржцев и более 70 тыс. ленинградцев. Завершить весь прививочный курс необходимо за 14 дней до выезда на неблагополучную территорию.

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