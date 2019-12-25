"Бургер Кинг" закрыл рестораны во Владивостоке после инцидента на кухне

В компании пояснили, что возобновлять сотрудничество с этим франчайзи не планируется.

Ресторанная сеть на российской территории Burger King остановила работу двух точек общественного питания от франчайзи в городе Владивостоке после публикации видеозаписей, сделанных местными сотрудниками на кухне. Соответствующее заявление сделали представители компании через социальную сеть "ВКонтакте" "Бургер Кинг Россия". Они прокомментировали кадры, на которых персонал Burger King нарушал санитарные нормы. Сообщалось, что это происходило в заведении по адресу улица Семеновская, 12.

Burger King ознакомился с видео, снятым на кухне ресторана сети на ул. Семеновской во Владивостоке. То, что происходит на записи, неприемлемо и напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети. Компания приносит извинения гостям. пресс-служба сети ресторанов

Эксперты пояснили, что ресторан на Семеновской улице во Владивостоке работал по франшизе. Однако после инцидента Burger King остановил поставки продукции в оба ресторана своего франчайзи. В результате прекратили свою работу не только точка на улице Семеновской, 12 в торговом центре "Родина", но также и по Светлановской улице, дом 56. В компании пояснили, что к текущему моменту указанный франчайзи отключен от корпоративных систем и больше не может осуществлять продажи под брендом Burger King. Ситуацию перевели в правовое поле. Специалисты хотят привлечь ответственное лицо к ответственности и завершить его работу под именем их бренда.

Диетолог Белоусова: фастфуд с запахом прогорклого масла опасен для здоровья.

Фото: Вконтакте / БУРГЕР КИНГ® Россия