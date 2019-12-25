Следствие назвало сумму, потраченную на убийство криптоблогера Романа Новака и его жены

По версии следователей, заказчик выделил около 1 млн долларов на подготовку преступления, но с криптокошелька супругов похитили только 2,1 млн долларов.

Следствие установило предполагаемую схему подготовки убийства криптоблогера Романа Новака и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным программы "Расследование Эдуарда Петрова", на организацию преступления могли выделить около 1 млн долларов. При этом с криптокошелька погибшего удалось похитить примерно 2,1 млн долларов — значительно меньше суммы, на которую рассчитывал заказчик, пишет КП-Петербург.

Как сообщили в Следственном комитете, трое исполнителей трижды приезжали в Дубай, чтобы следить за перемещениями супругов. Из-за большого количества камер видеонаблюдения в городе они решили арендовать виллу за горным хребтом и заманить туда Новаков под предлогом встречи с крупным инвестором.

По словам руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Петербургу Юрия Яшкова, возле входа в виллу оставили дорогие красные туфли стоимостью около 1 тыс. долларов. Таким образом организаторы хотели создать впечатление, что внутри находится женщина и встреча не представляет опасности.

На вилле супругов связали и пытали, требуя предоставить доступ к криптокошельку. Один из обвиняемых, московский водитель автобуса Владимир Д., рассказал, что следил за Романом Новаком во время расправы. Он заявил, что пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения, признал вину и попросил прощения у семьи погибших.

Несмотря на то что Новак сообщил необходимые пароли, супругов убили. Их тела завернули в полиэтилен, вывезли в пустыню и закопали, залив место захоронения бетоном. После этого участники преступления пытались скрыть следы: машину, использовавшуюся для перевозки тел, залили сладкой газировкой, а телефон жены Новака отправили в Африку.

По делу проходят трое исполнителей. Владимир Д. и петербуржец Юрий Ш. признали вину. Третий фигурант, Константин Ш., которого следствие считает главным среди участников группы, вину отрицает. Ранее он служил оперативником и провел 15 лет в заключении за наркоторговлю. Все трое находятся в СИЗО.

По сведениям следствия, около 1 млн долларов направили на оплату услуг исполнителей и посредников, которых привлекали для покупки автомобилей и оружия, аренды виллы и других организационных задач. На счету Константина Ш. обнаружили 500 тыс. долларов. Его сообщникам, как сообщается, досталось по 125 тыс. долларов.

Заместитель руководителя ГСУ СКР по Петербургу Дмитрий Иванов заявил, что у следствия есть версия о личности заказчика. По его словам, правоохранители располагают необходимыми сведениями и планируют задержать организатора убийства. Имя предполагаемого заказчика пока не раскрывается.

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