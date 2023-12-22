Многодетным семьям в Петербурге предоставят льготные места на парковках

Льготу предоставят до достижения старшим ребенком возраста 18 лет.

Многодетным семьям на льготных условиях предоставят машиноместа, которые находятся в собственности Петербурга. Соответствующий документ поддержал бюджетно-финансовый комитет города, рассказал депутат Законодательного Собрания (ЗакСа) Денис Четырбок в своем tg-канале 20 мая.

После утверждения закона арендная плата для многодетных семей будет рассчитываться по базовой ставке 51 копейка за один квадратный метр в год. Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга

Льготу предоставят до достижения старшим ребенком возраста 18 лет, либо 23 лет – при условии очного обучения.

Сегодня в Петербурге более 800 объектов, где многодетные семьи могут оставлять свои автомобили на льготных условиях.

Ранее на Piter.TV: материнский капитал в Петербурге будут платить за четвертого и последующих детей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)