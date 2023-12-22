Материнский капитал в Петербурге будут платить за четвертого и последующих детей

Ранее материнский капитал можно было получить один раз – за третьего, четвертого либо последующих детей.

В Петербурге будут выплачивать региональный материнский капитал на четвертого, пятого и всех последующих детей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что ранее материнский капитал можно было получить один раз – за третьего, четвертого либо последующих детей. К примеру, родители получали выплату в случае, если не пользовались ей при появлении третьего ребенка. Теперь же многодетные петербургские родители будут получать сертификат при рождении каждого из них.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 сентября 2024 года все детские сады в городе для петербуржцев станут бесплатными. Также увеличат премии к награде "За услуги в воспитании детей".

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