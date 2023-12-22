Детские сады в Петербурге с 1 сентября станут бесплатными

Об этом заявил губернатор Петербурга в конце отчета в БКЗ "Октябрьский".

С 1 сентября 2024 года все детские сады в Петербурге для горожан станут бесплатными. Об этом заявил губернатор Петербурга в конце отчета в БКЗ "Октябрьский", передает пресс-служба администрации Красногвардейского района 14 мая.

"Все детские сады города с 1 сентября будут бесплатными," – сказал Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в конце отчета в БКЗ "Октябрьский". Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Кроме того, по поручению градоначальника региональный материнский капитал будет выплачиваться при рождении не только третьего, но и четвертого и последующих детей. Также увеличат премии к награде "За услуги в воспитании детей", однако сумма не уточняется.

Ранее на Piter.TV: почти 100 млн рублей грантов выделили на проекты для молодежи в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)