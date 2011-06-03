Около 20 тыс. свободных мест остается в детсадах Петербурга

Всего система дошкольного образования охватывает более 230 тысяч детей.

В Петербурге функционирует 1114 дошкольных образовательных учреждений различного типа, сообщил первый заместитель председателя городского Комитета по образованию Павел Розов на пресс-конференции ТАСС.

Согласно представленным данным, среди общего числа заведений преобладают детские сады — их насчитывается 1018 единиц. Дополнительно действуют восемь учреждений начального школьного уровня с детскими садами, 88 дошкольных подразделений при школах и 48 негосударственных образовательных организаций.

Всего система дошкольного образования охватывает более 230 тысяч детей, уточнил Розов. По его словам, современные стандарты оснащения позволяют обеспечивать комфортные условия для малышей: открылись 246 новых современных садов, предоставляющих дополнительно свыше 43 тысяч мест.

Несмотря на общую тенденцию снижения рождаемости, отмечается наличие порядка 20 тысяч незанятых мест в садах. При этом руководитель ведомства подтвердил, что все дети, нуждающиеся в местах в саду, получают возможность посещать дошкольные учреждения, хотя иногда места предоставляются не обязательно рядом с домом.

Фото: Piter.TV