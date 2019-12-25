В 2026 году на новогодний студенческий бал в Петербурге потратят более 3 млн рублей

Событие запланировано на декабрь 2026, хотя точная дата пока не объявлена.

Ежегодный Губернаторский новогодний студенческий бал, проходящий в Петербурге с 2014 года, вновь соберет талантливую молодежь города. Мероприятие традиционно объединяет отличившихся студентов вузов и колледжей, предлагая им уроки исторических танцев, выступления музыкальных коллективов и праздничную атмосферу. Организацией праздника занимается Комитет по науке и высшей школе. Как пишет Neva.Today, на сайте госзакупок объявлен тендер на услуги по подготовке и проведению бала, начальная цена контракта установлена на отметке 3,4 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести 17 марта 2026 года.

Основная цель проекта заключается в сохранении культурных традиций признания заслуг лучших студентов, создании условий для развития талантов молодежи и демонстрации достижений успешных учащихся передовыми вузами и колледжами города. Участниками станут студенты, добившиеся значительных успехов в учебе, научной деятельности, спорте, социальной активности и искусстве. Среди приглашенных могут оказаться обладатели президентских стипендий, лауреаты всероссийских и городских конкурсов, олимпиад и соревнований.

Подрядчику предстоит выбрать подходящее помещение дореволюционного периода, отреставрированное и способное принять минимум 900 гостей, недалеко от станций метрополитена. Участники получат специальные пригласительные билеты и аксессуары, включая традиционные розетки с ленточками. Событие запланировано на декабрь 2026 года, хотя точная дата пока не объявлена.

Программа вечера включает традиционные танцы, концерт музыкальной группы, вручение сувениров и подарков. Студенты смогут насладиться культурным отдыхом, посетить тематическую фотозону с возможностью печати мгновенных снимков, а также посмотреть реконструкцию кареты XIX века и поучаствовать в записи роликов бренда. Продолжительность мероприятия должна составить не менее четырёх часов.

Финансирование мероприятия осуществляется из городского бюджета Санкт-Петербурга. Стоит напомнить, что в минувшем году праздник собрал около 700 представителей учебных заведений города, продемонстрировавших мастерство исполнения классических танцев, таких как полонез, вальс, полька и кадриль.

Фото: Правительство Петербурга

