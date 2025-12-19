СПбГУ объявил тендер на 84 млн рублей по уборке и содержанию территории клиники Пирогова

Контракт, который будет финансироваться из внебюджетных средств университета, рассчитан почти на два года.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) объявил аукцион на выполнение работ по содержанию и уборке зданий и территории клинической больницы им. Н. И. Пирогова. Согласно документации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 84 миллиона рублей.

Финансирование будет производиться из внебюджетных средств университета. Победителю тендера предстоит выполнить полный комплекс хозяйственных работ с 1 апреля 2026 года по 31 января 2028 года.

В перечень обязанностей подрядчика входит обеспечение чистоты внутри помещений: от ежедневной влажной уборки до мытья высоких окон и хрустальных светильников. Особый режим уборки предусмотрен для санитарных зон и гардеробов. На внешней территории потребуется круглогодичный уход: летом — стрижка газонов и уход за зелёными насаждениями, зимой — оперативная очистка от снега и обработка против гололёда. Контракт также включает вывоз отходов всех классов, а также уборку фасадов и кровель зданий. Оплата будет производиться по факту оказанных услуг, но в пределах утверждённой суммы контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2026 года, подведение итогов и определение победителя запланировано на 19 февраля.

Фото: ВКонтакте / Клиника Пирогова СПбГУ