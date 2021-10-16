Клиника Пирогова в Петербурге прокомментировала ситуацию с химиотерапией по ОМС

Пока сделать операцию в клинике Пирогова по ОМС нельзя.

Накануне в СМИ появилась информация, что из клиники Пирогова и больницы РАН резко убрали химиотерапию за счет государства. Клиники являются лидерами по химиотерапии в рамках ОМС. Piter.tv пообщался в представителями больниц и узнал, так ли это.

Администратор клиники Пирогова в разговоре с Piter.tv сообщила, что на 2022 год все обязательства по ОМС выполнены, выделенные на этот год средства закончились. Сейчас сделать операцию по ОМС нельзя. Также упомянули отмену госпитализаций. Точная информация по ситуации появится позже.

Представитель больницы РАН сообщил, что готовится официальный комментарий клиники и пока комментировать ситуацию отказались, сославшись на загруженный рабочий день врачей.

В комздраве Санкт-Петербурга от комментариев воздержались: в ведомстве уточнили, что клиники являются федеральными и не имеют отношения по финансированию к городу.

Ранее мы писали, что в Петербурге отменили ограничения против ковида.

Фото: Pxhere.com