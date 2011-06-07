В Петербурге отменили ограничения против ковида

Это означает, что при входе больше не нужны термометры и антисептики. Также не требуется дополнительная уборка, регулярное проветривание и исключение массовых мероприятий в коллективах и другое.

В Петербурге полностью отменили ковдиные ограничения. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Об этом 17 октября пишет ТАСС.

Это означает, что при входе больше не нужны термометры и антисептики. Также не требуется дополнительная уборка, регулярное проветривание и исключение массовых мероприятий в коллективах и другое.

При этом в городе на фоне роста заболеваемости должны обеспечить профилактические мероприятия, которые установлены Роспотребнадзором.

Фото: Piter.tv

