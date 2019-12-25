Атака БПЛА изменила движение в Петербурге и работу аэропорта Пулково

Петербуржцев попросили отказаться от поездок на автомобилях из-за атаки дронов.

В Петербурге временно ограничили движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) на фоне атаки беспилотников. Городской комитет по транспорту 18 октября рекомендовал автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Проезд закрыли в обоих направлениях на отрезке от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и обратно. Власти призвали горожан следить за дорожной обстановкой и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В Красногвардейском районе временно останавливали трамваи № 8, 59, 63 и 64. Движение по этим маршрутам возобновили в 07:02 по московскому времени. Автобусы № 24, 77 и 92 продолжают следовать по объездным маршрутам.

Также планируется скорректировать расписание вылетов из аэропорта Пулково, который временно приостановил обслуживание рейсов в целях безопасности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром сообщил об уничтожении 135 беспилотников над регионом. По его данным, после падения обломков пострадали 4 человека, повреждения получили жилые дома и автомобили.

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Фото: Piter.tv