Количество уничтоженных БПЛА над Ленобластью достигло 126

Дрозденко сообщил о продолжающейся ликвидации беспилотников над Ленобластью.

Силы противовоздушной обороны сбили 126 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере "Макс".

Глава области уточнил, что работа по ликвидации беспилотников продолжается.

Ранее в тот же день Дрозденко сообщал об уничтожении 95 дронов. По его данным, обломки беспилотников упали на два жилых дома в регионе и повредили линии электропередачи.

О последствиях атаки в Санкт-Петербурге также сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, подразделения МЧС устраняют возгорания в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города. Пожары также возникли на территории "Петербургского нефтяного терминала".

Ранее на Piter.TV: Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА за пределами Кронштадта. Военно-морской город представляет особый интерес для атакующих, поэтому там и появились бетонные конструкции для защиты прохожих от осколков.

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