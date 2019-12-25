Телемедицинские консультации на дому планируют добавить в реабилитацию по ОМС

Минздрав внесет поправки в госгарантии бесплатного оказания медпомощи гражданам.

Российское министерство по здравоохранению планирует ввести в программу государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи на 2027 год возможность проведения на дому телемедицинской консультации. Такая услуга будет доступна для пациентов, которые проходят реабилитацию. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на пояснительную записку к законодательному проекту.

Добавлена норма о возможности проведения консультаций пациента медицинским работником в рамках оказания медицинской реабилитации на дому с применением телемедицинских и (или) дистанционных технологий с последующим внесением соответствующей информации о проведении и результатах такой консультации в медицинскую документацию пациента. текст документов

Уточняется, что на развитие телемедицинских систем и рост показателей обращал внимание президент страны Владимир Путин. Количество телемедицинских консультаций в 2025 году в 70 раз превысило показатели 2018 года.

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Фото: Piter.tv