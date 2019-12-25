В ГД предложили распространить вакцинацию от ВПЧ на мальчиков

Со второй половины 2027 года Минздрав России планирует начать вакцинацию против ВПЧ среди девочек 12-13 лет.

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) должна проводиться не только среди девочек, но и мальчиков на российской территории. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что глава государства Владимир Путин ранее дал поручение включить прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок.

Оптимально вакцинировать как девочек, так и мальчиков от 9 до 14 лет. И начинать надо как можно быстрее. Насколько я знаю, планируется старт этой программы осенью 2027 года. Алексей Куринный, депутат ГД РФ

У федерального правительства были планы начать вакцинацию с 2025 года, но графики несколько раз переносились из-за необходимости провести большую подготовительную работу. Сейчас же включение вакцинации против ВПЧ в национальный календарь прививок считается одним из немногих способов предотвратить множество онкологических заболеваний, многие из которых лечить очень сложно.

В ГД сообщили, что больницы смогут закупать лекарства по торговым наименованиям.

Фото: Piter.tv