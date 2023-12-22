Почти 100 млн рублей грантов выделили на проекты для молодежи в Петербурге

Общее количество признанных проектов по итогам конкурса составило 424.

В Петербурге 27 организаций были награждены грантами на сумму 98 млн рублей по результатам конкурса "Движения первых". Гранты из федерального бюджета предназначены для проведения мероприятий, направленных на развитие досуга детей и молодежи.

Среди победителей находится II Всероссийский чемпионат по виртуальной робототехнике "Юный Кулибин 2024", школа наставничества "Учись-Решай-Действуй!", II Межрегиональный молодежный фестиваль "Первые на связи! Искусственный интеллект" и всероссийский фестиваль первооткрывателей умных технологий.

Общее количество признанных проектов по итогам конкурса составило 424, общий фонд грантов равен 1,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что продажа билетов на "Ночь музеев" откроется 26 апреля.

Фото: Pxhere